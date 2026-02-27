Turismo: Vacaciones en la nieve para más de 9 millones de italianos

De quienes descansan en invierno, 2,7 millones se permitirán solo un fin de semana, mientras que los más "irredentos" —unos 700 mil— sumarán un fin de semana adicional al período dedicado a la montaña.

Se trata de un movimiento turístico que generará una facturación total de 6.700 millones de euros. Los destinos preferidos se concentran en el norte de Italia. Así lo revela la encuesta realizada por TecnŠ para Federalberghi, la asociación que nuclea a los hoteles.

"El panorama muestra una temporada invernal en crecimiento, lo que refuerza la solidez de nuestro sector", afirmó el presidente de Federalberghi, Bernab• Bocca.

"Pero también vemos una demanda que se mueve en dos direcciones: por un lado, hacia la experiencia completa de la 'semana blanca'; por otro, hacia escapadas de fin de semana, una opción más flexible para administrar el presupuesto y el calendario de salidas. Estoy convencido de que el evento de los Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 ha representado un plus", agrega.

Según el análisis, en total, durante los tres primeros meses del año se registrarán 13 millones de llegadas a destinos de esquí (incluyendo a quienes viajaron más de una vez en la temporada). El 75% de quienes hicieron o harán la semana blanca eligió el norte de Italia; el 21,2% optó por el centro-sur y el 3,8% por destinos en el extranjero.

Entre las regiones italianas más frecuentadas para el turismo de nieve destacan Piemonte, Trentino-Alto Adige, Lombardia, Valle d'Aosta y Veneto.

El gasto promedio por persona para la semana blanca —incluyendo transporte, alojamiento, comidas, pases de esquí, clases y entretenimiento— asciende a 706 euros. El 28,4% eligió hotel o complejo turístico, el 21,5% se inclinó por alojamientos tipo B&B y el 15,6% se hospedó en casa de familiares o amigos.

Casi el 70% reservó hasta un mes antes de la salida.

Entre quienes decidieron no viajar a la nieve, el 52,4% renunció por falta de recursos económicos y el 19,2% por el aumento del costo de vida.

"Es interesante observar el perfil de los esquiadores que surge de la encuesta", añadió Bocca. "La mayor parte corresponde a lo que podríamos llamar los 'guardianes' de la tradición blanca, es decir, el segmento más estructurado del turismo invernal italiano. Lamentablemente, no podemos ignorar el dato de quienes se vieron disuadidos de planificar una estadía en la montaña debido al encarecimiento del costo de vida". (ANSA).