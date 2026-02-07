Turismo: Visitas guiadas a la isla de Montecristo, abrieron las reservas

Las reservas estarán disponibles a partir de las 9 del lunes 9 de febrero a través del sistema online del parque. Cada jornada contará con un cupo máximo de 75 visitantes, lo que totaliza 1.725 plazas para toda la temporada. La reserva es nominativa y requiere pago inmediato.

Las excursiones son organizadas por el Ente Parque, en coordinación y con el apoyo operativo del Carabinieri Biodiversit… de Follonica.

La salida principal se realizará desde Piombino Marittima, con escala en Porto Azzurro (isla de Elba). En dos fechas excepcionales —22 de mayo y 12 de junio— la partida y el regreso se efectuarán desde Porto Santo Stefano, con escala en la Isla del Giglio.

Con el objetivo de facilitar la participación de los residentes de los municipios insulares del Archipiélago Toscano, se reservaron 100 plazas con tarifa reducida, que podrán solicitarse exclusivamente online hasta el lunes 2 de marzo.

También se programó una excursión especial al Monte della Fortezza, el punto más alto de Montecristo, a 645 metros sobre el nivel del mar, en dos fechas: sábado 11 de abril y domingo 6 de septiembre.

La actividad estará limitada a 12 participantes por jornada (dentro del cupo total de 75 visitantes) y está destinada exclusivamente a excursionistas experimentados, debido a la exigencia del recorrido.

La isla de Montecristo es una de las zonas naturales más protegidas de Italia y permanece cerrada al público durante la mayor parte del año. Integrada al Parque Nacional del Archipiélago Toscano, su acceso está estrictamente regulado para preservar un ecosistema prácticamente intacto.

Montecristo es célebre a nivel mundial por haber inspirado la novela "El conde de Montecristo", de Alexandre Dumas, y durante siglos fue utilizada como monasterio, refugio y reserva natural.

Actualmente, solo un número muy limitado de visitantes puede acceder anualmente a la isla mediante visitas guiadas, lo que convierte a cada excursión en una experiencia excepcional dentro del patrimonio natural e histórico italiano. (ANSA).