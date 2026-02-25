Turismo: Vori vori, el embajador de la gastronomía paraguaya

El lanzamiento se llevará a cabo el próximo viernes, a las 19 hora local (22 GMT), en el Centro Cultural del Puerto de Asunción.

El piloto paraguayo Joshua Duerksen, figura destacada de la campaña, simboliza el talento y la perseverancia nacional. Desde 2022, Pechugon ha apoyado su carrera internacional bajo el lema "Pechugon, paraguayo como vos".

El evento contará con la presencia de la ministra de Turismo, Angie Duarte de Melillo, junto a autoridades nacionales y representantes del sector empresarial, turístico y gastronómico, así como invitados especiales.

Durante la velada, se proyectará el audiovisual oficial de la campaña y se ofrecerá una degustación del tradicional vori vori, complementada con presentaciones artísticas que celebran la cultura paraguaya.

Los organizadores destacan que esta iniciativa tiene como propósito reforzar la imagen de Paraguay como un destino turístico a través de su patrimonio cultural y culinario.

La campaña busca reflejar la autenticidad de la cocina nacional y el valor de su gente, proyectando una imagen del país basada en la riqueza de sus tradiciones, su diversidad y la fuerza simbólica de su gastronomía (ANSA).