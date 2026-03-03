Turismo: Vuelve a Venecia la tarifa de ingreso, a partir del 3 de abril

La próxima semana se proporcionarán las instrucciones para aprovechar las exenciones.

La tarifa será de 5 euros para quienes paguen antes del penúltimo día anterior a su fecha de entrada, y de 10 euros para quienes paguen dentro de los cuatro días previos al ingreso a la ciudad.

El objetivo, según explica el municipio en un comunicado, es fortalecer el uso de la reserva anticipada, mejorando así la capacidad de gestionar los flujos turísticos.

La medida sigue siendo experimental, lo que permitirá una mayor evaluación antes de su posible implementación total.

La contribución no se aplicará a las islas menores identificadas por el Reglamento Municipal, y el horario de aplicación será de 8:30 a 16 (hora local).

Entre quienes están exentos tanto del registro como del pago de la entrada se encuentran los ciudadanos residentes en el Véneto, así como los estudiantes, incluidos los que se desplazan diariamente, que asisten a instituciones ubicadas en el casco antiguo o en otras islas lagunares menores y que no residen en el Véneto.

El período de prueba de 2026 incluye 60 días: del 3 al 6 de abril, del 10 al 12 de abril, del 17 al 19 de abril, del 24 de abril al 3 de mayo, del 8 al 10 de mayo, del 15 al 17 de mayo, del 22 al 24 de mayo, del 29 de mayo al 7 de junio, del 12 al 14 de junio, del 19 al 21 de junio, del 26 al 28 de junio, del 3 al 5 de julio, del 10 al 12 de julio, del 17 al 19 de julio y del 24 al 26 de julio. (ANSA).