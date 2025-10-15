LA NACION

Turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa

Un turista estadounidense murió este miércoles apuñalado y otro resultó gravemente herido en Cascais

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa
Turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa

Un turista estadounidense murió este miércoles apuñalado y otro resultó gravemente herido en Cascais, una localidad balnearia situada al oeste de Lisboa, anunció la policía portuguesa.

"Uno de los turistas murió in situ y el otro sufrió heridas profundas en el rostro y el brazo", indicó a AFP un portavoz de la policía de seguridad pública [PSP], sin dar más precisiones.

La víctima herida fue traslada a un hospital de Lisboa, informaron los medios locales.

Los tres sospechosos de la agresión huyeron en un vehículo y aún no han sido localizados.

"Difundimos a todo el dispositivo de la PSP la información necesaria para localizar a los sospechosos", precisó la policía.

El caso ha sido remitido a la fiscalía y a la policía judicial.

lf/alv/sag/avl

LA NACION
Más leídas
  1. Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0
    1

    Japón venció a Brasil por primera vez en la historia y tras remontar un 2-0

  2. Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó cinco estrellas en un test de seguridad
    2

    Un nuevo SUV que se vende en la Argentina sacó cinco estrellas en un test de seguridad

  3. Los casos que impactaron a una psicóloga argentina que atiende a rehenes liberados
    3

    El eje de la terapia con los rehenes y las “preguntas prohibidas”, según una psicóloga del equipo israelí

  4. Un presidente como nunca se vio
    4

    Un presidente como nunca se vio

Cargando banners ...