Turista estadounidense muere apuñalado cerca de Lisboa
Un turista estadounidense murió este miércoles apuñalado y otro resultó gravemente herido en Cascais
Un turista estadounidense murió este miércoles apuñalado y otro resultó gravemente herido en Cascais, una localidad balnearia situada al oeste de Lisboa, anunció la policía portuguesa.
"Uno de los turistas murió in situ y el otro sufrió heridas profundas en el rostro y el brazo", indicó a AFP un portavoz de la policía de seguridad pública [PSP], sin dar más precisiones.
La víctima herida fue traslada a un hospital de Lisboa, informaron los medios locales.
Los tres sospechosos de la agresión huyeron en un vehículo y aún no han sido localizados.
"Difundimos a todo el dispositivo de la PSP la información necesaria para localizar a los sospechosos", precisó la policía.
El caso ha sido remitido a la fiscalía y a la policía judicial.
