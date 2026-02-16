Turistas israelíes expulsados del Reina Sofía, museo madrileño abre investigación

Según la versión de los hechos, tres mujeres fueron apartadas por un agente de seguridad tras las reacciones negativas de otros visitantes hacia los símbolos religiosos y nacionales exhibidos.

El caso también fue denunciado por el Congreso Judío Europeo.

La responsable interina de la embajada de Israel en España, Dana Erlich, escribió en la red social X: "Hemos visto cómo tres mujeres judías, con una estrella de David y una bandera de Israel, fueron expulsadas de un museo de Madrid por llevar estos símbolos. Mi bandera no es una provocación".

En una nota a los medios, el museo anunció "la apertura inmediata de una investigación interna independiente y transparente para aclarar lo ocurrido" y reiteró "el compromiso inequívoco con la igualdad, la libertad religiosa y la tolerancia cero hacia cualquier forma de violencia o discriminación relacionada con el antisemitismo".

El museo también subrayó el aporte histórico de artistas y mecenas judíos a su colección y aseguró que los hechos "serán plenamente aclarados".

Mientras tanto, la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (AOM) anunció posibles acciones legales contra el museo, hablando de "discriminación y posible promoción del odio por parte de una institución pública", según informó la prensa española. (ANSA).