Por Doyinsola Oladipo y Joanna Plucinska

Nueva york/londres, 6 nov (reuters) - los viajeros están cancelando o aplazando las vacaciones que tenían previstas en oriente próximo y el norte de áfrica por temor a que se agrave el conflicto entre israel y hamás, y las empresas turísticas también han modificado itinerarios y cancelado vuelos.

La demanda por viajes de ocio a la regi√≥n se vio afectada despu√©s de que Israel respondi√≥ con ataques a√©reos y terrestres en Gaza, que seg√ļn las autoridades palestinas han matado a m√°s de 10.000 personas, luego que el grupo islamista palestino Ham√°s mat√≥ a 1.400 personas en el sur de Israel el 7 de octubre, seg√ļn la informaci√≥n oficial.

Las principales compa√Ī√≠as a√©reas han suspendido temporalmente los vuelos a Israel hasta fin de a√Īo, y los operadores de cruceros est√°n modificando sus itinerarios para evitar tambi√©n pa√≠ses cercanos. Operadores tur√≠sticos dicen que la guerra est√° afectando a la demanda de viajes a pa√≠ses vecinos como Egipto, Jordania y Turqu√≠a.

"Estamos viendo cómo algunos clientes cancelan cruceros como el de Egipto por el Nilo hasta diciembre de 2024 debido a la guerra", dijo Todd Elliott, presidente ejecutivo de la agencia de viajes Cruise Vacation Outlet, que tiene su sede en Orlando, en Estados Unidos. El operador de cruceros Norwegian Cruise Line Holdings comunicó el miércoles a los inversores que había un aumento de las cancelaciones y una ralentización de las reservas con destino a la región, principalmente de reservas a corto plazo. Tanto Norwegian como Royal Caribbean Group cambiaron sus itinerarios de 2024 para evitar puertos en Israel.

La nueva plataforma de reservas @Hotel, con sede en Washington, dice que constat√≥ un descenso del 70% en las nuevas reservas para pa√≠ses de la regi√≥n. M√°s del 40% de los viajes a Egipto en noviembre y diciembre ya se han cancelado en la plataforma, seg√ļn su director general, Konrad Waliszewski.

El porcentaje de cancelaciones en Turquía y Chipre se ha duplicado en noviembre y diciembre.

No obstante, algunos representantes del sector esperan que el efecto sea temporal. "Por lo que respecta a la demanda, los presidentes ejecutivos con los que he hablado afirman que por el momento no se aprecia ning√ļn impacto", dijo Willie Walsh, director de la Asociaci√≥n Internacional de Transporte A√©reo (IATA). La aerol√≠nea alemana Lufthansa dijo el jueves que sus reservas para Oriente Medio no se han visto afectadas por la guerra, y que s√≥lo se produjo un descenso inicial cuando comenz√≥ el conflicto. El operador hotelero Marriott International dijo que la demanda se ha suavizado y ha empezado a ver algunas cancelaciones en sus 27 hoteles de L√≠bano, Jordania y Egipto, seg√ļn la directora financiera de la empresa, Kathleen Oberg, en una conferencia sobre resultados.

"Aunque el conflicto en Israel est√° muy limitado geogr√°ficamente hasta ahora, sospechamos que algunos clientes de cruceros est√°n dudando en reservar una visita a Europa, incluso al Mediterr√°neo occidental", dijo el analista de Truist Patrick Scholes en una nota.

Las reservas de vuelos a Egipto han disminuido un 26% interanual, a Jordania un 49% y al L√≠bano un 74% desde el inicio de la guerra, seg√ļn la empresa de datos de venta de billetes de avi√≥n ForwardKeys, que tiene su sede en Valencia, en Espa√Īa.

La agencia de viajes espa√Īola Essentialist dijo que ha cancelado el 75% de los viajes a la regi√≥n de Oriente Pr√≥ximo y el noreste de √Āfrica. (Reporte de Doyinsola Oladipo en Nueva York y Joanna PluciŇĄska en Londres. Contribuci√≥n de Rajesh Kumar Singh en Chicago. Editado en espa√Īol por Javier L√≥pez de L√©rida)