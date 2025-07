Turistas y trabajadores buscan un respiro durante ola de calor en Grecia y los Balcanes

Atenas, 22 jul (Reuters) - Los trabajadores interrumpieron sus tareas al aire libre y los turistas buscaban la sombra el martes, mientras Grecia sufre su tercera ola de calor del verano boreal y las altas temperaturas se apoderan de la región de los Balcanes, avivando los incendios forestales en Albania.

Situada en el extremo sur de Europa, Grecia, que atrae a decenas de millones de turistas cada año, siempre ha tenido veranos calurosos y secos. No obstante, en los últimos años el cambio climático ha provocado olas de calor más largas y graves, así como inundaciones e incendios forestales destructivos.

Matthew Enos, un turista estadounidense de 18 años, dijo que no estaba preparado para una ola de calor así cuando llegó a la capital griega, Atenas. "Hasta ahora ha sido un poco duro. No es la mejor sensación, así que me he estado adaptando bebiendo mucha, mucha agua", afirmó.

Mensajeros, repartidores de comida y albañiles de Atenas y alrededores y de otras regiones fueron algunos de los que tuvieron que interrumpir su trabajo desde el mediodía hasta las cinco de la tarde, ya que se esperaba una temperatura de 43 grados, según el Ministerio de Trabajo.

Se aconsejó a las personas con problemas de salud que trabajaran a distancia para evitar el estrés térmico.

Los turistas buscaron restaurantes y tiendas con aire acondicionado en Atenas, una de las capitales más densamente pobladas de Europa y situada en una llanura flanqueada por montañas.

Las autoridades anunciaron que la Acrópolis, que se asienta sobre una colina rocosa que apenas ofrece sombra y es el lugar antiguo más visitado de Grecia, se cerraría durante cinco horas a partir del mediodía del martes y el miércoles, una medida habitual cuando suben las temperaturas.

El calor abrasador también se apoderó de Bulgaria, donde las autoridades instaron a las empresas a regalar agua y reducir el trabajo físico durante las horas de mayor riesgo. En Albania, los bomberos, ayudados por cuatro aviones procedentes de Italia y Grecia, combatían dos incendios forestales en un parque nacional del norte y cerca del pueblo suroccidental de Dukat. (Reporte de Stamos Prousalis, Angeliki Koutantou y Fatos Bytyci; Reporte adicional de Alvise Armellini; Escrito por Angeliki Koutantou; editado en español por Carlos Serrano)