Turkish Airlines cierra un acuerdo para comprar una participación minoritaria en Air Europa

MADRID, 6 nov (Reuters) - Turkish Airlines ha firmado un acuerdo para comprar alrededor de una cuarta parte de la aerolínea española Air Europa, dijeron las compañías aéreas el jueves.

Turkish Airlines invertirá US$300 millones (US$355 millones) en deuda convertible, que se canjeará por una participación que se espera se sitúe entre el 25% y el 27%, en virtud de un acuerdo alcanzado en agosto.

La familia española Hidalgo, a través de Globalia, seguirá siendo el accionista mayoritario de Air Europa, mientras que IAG, propietaria de Iberia y British Airways,

conservará su participación actual del 20% mediante la compra de acciones a Globalia.

Turkish Airlines ha declarado que no tiene previsto aumentar su participación.

La operación, que se cerrará una vez cumplidos los requisitos reglamentarios en unos 6 a 12 meses, valora Air Europa en aproximadamente US$1.200 millones (US$1.400 millones).

Se trata de un caso poco frecuente de compra de una participación en una aerolínea del continente por parte de una compañía no europea y se produce en un momento en que las compañías aéreas tratan de consolidar el fragmentado mercado del continente adquiriendo pequeños operadores en dificultades.

Turkish Airlines se impuso a sus competidoras europeas Lufthansa

y Air France-KLM en el acuerdo para compartir el control de la compañía con la familia Hidalgo.

Tras anunciar el acuerdo, Air Europa dijo que había reembolsado un préstamo de casi US$500 millones de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales española (SEPI) un año antes de lo previsto.

Reuters informó por primera vez en junio de que Turkish Airlines estaba interesada en comprar una participación minoritaria.

