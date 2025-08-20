Turkish Airlines dice que Air Europa aceptó su oferta de compra de una participación minoritaria

ANKARA, 20 ago (Reuters) - Turkish Airlines dijo el martes que su oferta para la adquisición de una participación minoritaria en la aerolínea española Air Europa fue aceptada.

La aerolínea turca reveló en junio que estaba manteniendo conversaciones no vinculantes sobre una posible inversión en Air Europa y a principios de este mes anunció que estaba preparando una oferta vinculante.

En una declaración a la Plataforma de Divulgación Pública de Turquía a última hora del martes, Turkish Airlines dijo que Air Europa había aceptado la oferta y que el proceso pasó ahora a la preparación de la documentación de la transacción y al inicio de los procedimientos oficiales relacionados con el cierre.

La operación supone una inversión de 300 millones de euros (US$349,38 millones), según la compañía, que añade que la mayor parte de la inversión se realizará en forma de ampliación de capital.

También dijo que el porcentaje exacto de la participación minoritaria que Turkish Airlines adquirirá se determinará tras los ajustes técnicos y financieros en la fase de cierre.

"Se espera que el proceso concluya en un plazo aproximado de 6 a 12 meses, sujeto a la obtención de los permisos y aprobaciones necesarios de las autoridades reguladoras pertinentes", dijo Turkish Airlines.

Un ejecutivo de Turkish Airlines dijo anteriormente que la principal razón del interés por la aerolínea española era que su red de vuelos complementa la de Turkish Airlines, con una fuerte presencia en América Latina y la península ibérica.

