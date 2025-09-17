Turkish Airlines no tiene intención de aumentar su participación en Air Europa, según su presidente

SEVILLA, ESPAÑA, 17 sep (Reuters) -

El presidente de Turkish Airlines, Ahmet Bolat, dijo el miércoles que la aerolínea no tiene intención de aumentar su participación en la española Air Europa más allá de la participación minoritaria que están adquiriendo.

"No estamos interesados en ser propietarios de Air Europa, sino en trabajar con ella", dijo Bolat.

En declaraciones a la prensa en Sevilla, Bolat también dijo que otros licitadores de la española Air Europa fracasaron debido a los modelos de negocio que propusieron y que el acuerdo ha sido aprobado por International Airlines Group (IAG), que posee una participación del 20% en Air Europa.

Turkish Airlines invertirá 300 millones de euros (US$355,14 millones) en deuda convertible, equivalente a una participación del 25-27% en Air Europa, dijo también Bolat.

(US$1 = 0,8447 euros) (Información de Inti Landauro; redacción de Ezgi Erkoyun; edición de Daren Butler; edición en español de María Bayarri Cárdenas)