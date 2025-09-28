Turner gana título de bateo de Liga Nacional y Schwarber lidera a Filis para vencer a Mellizos

FILADELFIA (AP) — Trea Turner ganó su segundo título de bateo de la Liga Nacional en su carrera, Kyle Schwarber lideró la liga con 56 jonrones y 132 carreras impulsadas, y Nick Castellanos culminó la temporada de 96 victorias de Filadelfia con un elevado de sacrificio en la décima entrada el domingo, mientras los Filis vencieron 2-1 a los Mellizos de Minnesota.

Turner y Schwarber tienen unos días para disfrutar de los frutos de sus destacadas temporadas individuales antes de que los campeones de la División Este de la Liga Nacional vuelvan a jugar. Los Filis están programados para albergar el sábado el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Los Filis terminaron con un récord de 96-66 y buscan ganar su primer título de la Serie Mundial desde 2008. Cargados de All-Stars y con una nómina del día inaugural que alcanzó casi los US$284 millones, han tenido dificultades en la postemporada en las últimas tres temporadas, perdiendo en la Serie Mundial de 2022, la NLCS de 2023 y el año pasado ante los New York Mets en la serie divisional.

El dominicano Cristopher Sánchez ponchó a ocho y lanzó pelota de dos hits en cinco 1/3 entradas en su última apertura antes de subir al montículo en el Juego 1 de la NLDS.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes