Turquía: 14 jugadores arrestados por apuestas

La investigación, que se inició hace meses y compromete a todo el fútbol turco, llevó al arresto a comienzos de noviembre de seis árbitros y del presidente del Eypspor, club de la primera división.

Esta vez, la fiscalía precisó que "fueron emitidas 29 órdenes de arresto, 14 de las cuales contra futbolistas, y 24 se concretaron", incluido el expresidente del Galatasaray, Erden Timur, el vicepresidente de Eypspor, Fatih Kulaksiz, y un directivo de la federación nacional (TFF).

Seis de los detenidos están acusados de "haber influido en el resultado del partido Kasimpasa-Samsunspor que se jugó el 26 de octubre de 2024, mientras que los 14 futbolistas arrestados "también lo hicieron y apostaron en ese partido por la victoria del equipo rival".

Según la fiscalía fueron detectadas e identificadas transacciones sospechosas en las cuentas bancarias examinadas, en las que el "flujo de caja en depósitos y extracciones fueron considerados como vinculados con las apuestas, con ocultamiento del origen de los fondos y transacciones financieras insólitas".

El mes pasado, la TFF suspendió y expulsó a 150 árbitros considerados culpables de haber apostado a los resultados de los partidos del campeonato. También fueron suspendidos 25 jugadores de primera división y casi un millar de futbolistas de segunda, tercera y cuarta categoría por idénticos motivos. (ANSA).