Turquía acogerá el lunes una reunión sobre Gaza en medio de preocupación por alto el fuego

ANKARA, 31 oct (Reuters) - Los ministros de Asuntos Exteriores de algunos países musulmanes se reunirán en Estambul el lunes para debatir el alto el fuego en Gaza y los próximos pasos al respecto, dijo el viernes el ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, quien expresó su preocupación por la continuidad del alto el fuego.

En una conferencia de prensa en Ankara, Fidan dijo que la reunión incluiría a los ministros de Asuntos Exteriores de los países representados en una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York en septiembre.

A la reunión en Nueva York para tratar la situación en Gaza asistieron Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia.

"Los temas que se están discutiendo actualmente son cómo proceder a la segunda etapa, la fuerza de estabilidad", dijo Fidan.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insinuó la semana pasada su oposición a cualquier papel de las fuerzas de seguridad turcas en la Franja de Gaza como parte de una misión para supervisar un alto el fuego respaldado por Estados Unidos con el grupo militante palestino Hamás. (Reporting by Tuvan Gumrukcu and Ezgi Erkoyun; Writing by Daren Butler; Editing by Sharon Singleton, William Maclean)