Turquía acogerá la COP31 y Australia dirigirá las negociaciones gubernamentales

Por Kate Abnett, Renju Jose y Kirsty Needham

SÍDNEY, 20 nov (Reuters) -

Turquía acogerá la cumbre de la ONU sobre el clima del próximo año, mientras que Australia dirigirá las negociaciones de la conferencia entre los países, en virtud de un acuerdo de compromiso que está tomando forma en las conversaciones de Brasil, según dijo el jueves el primer ministro australiano, Anthony Albanese.

Las conferencias anuales de la COP son el principal foro mundial para impulsar la acción climática. El compromiso resolvería el enfrentamiento entre Australia y Turquía sobre quién organizaría la COP31. Ambos países presentaron su candidatura en 2022 y se negaron a renunciar.

Según Albanese, las dos partes están cerca de llegar a un acuerdo por el que Turquía presidirá la COP31, se celebrará un evento previo en el Pacífico y Australia presidirá las negociaciones.

"Lo que hemos conseguido es una gran victoria tanto para Australia como para Turquía", dijo a Australian Broadcasting Corp Radio.

Los dos países disponen ahora de solo un año para preparar un acontecimiento que atrae a decenas de miles de personas y requiere meses de trabajo diplomático para alcanzar un consenso en torno a los objetivos climáticos.

"Aún queda un pequeño tramo en estas negociaciones", dijo el ministro australiano de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, a la prensa en la COP30 de Belém, Brasil, y añadió que el compromiso lograría los objetivos de Australia.

"Sería estupendo que Australia pudiera tenerlo todo. Pero no podemos tenerlo todo", dijo el miércoles. "Era importante llegar a un acuerdo".

El acuerdo prevé que Bowen dirija las negociaciones de la COP. "Tendría todos los poderes de la presidencia de la COP para gestionar, llevar las negociaciones, nombrar cofacilitadores, preparar el borrador del texto y emitir la decisión de cobertura", dijo Bowen.

El Gobierno turco no respondió inmediatamente a las peticiones de comentarios.

El ministro de Asuntos Exteriores de Papúa Nueva Guinea, Justin Tkatchenko, dijo que era un resultado decepcionante para la región del Pacífico, que había querido ser el centro de atención de la cumbre.

"Es muy importante que el Pacífico participe plenamente en los actos previos a la COP, ya que somos los más afectados por el cambio climático y no emitimos emisiones", dijo a Reuters en una entrevista.

"Nuestra gente y nuestros países están sufriendo por la incapacidad de otros para hacer que las cosas sucedan", añadió. Sin embargo, el tesorero australiano, Jim Chalmers, dijo a Sky News que incluso con el acuerdo de compromiso "nos hemos asegurado de que el Pacífico esté en primer plano, que es realmente uno de nuestros objetivos más importantes en todo esto".

(US$1 = 1,5427 dólares australianos)

