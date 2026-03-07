Turquía advierte contra intentos de desatar una guerra civil en Irán
El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, advirtió este sábado contra los intentos de desatar una guerra civil en Irán para lograr un cambio de régimen, y apuntó que ello sería un error "histórico".
"Estamos en contra de todos los escenarios que buscan instigar una guerra civil en Irán, que apunten a las fracturas étnicas o religiosas. Este es el escenario más peligroso", advirtió el jefe de la diplomacia.
En la jornada, el presidente estadounidense, Donald Trump, expresó su apoyo a una ofensiva de combatientes kurdos iraníes para respaldar la campaña de US$ y de Israel.
No obstante, Fidan también advirtió a Irán, después de que las defensas aéreas turcas interceptaron un misil iraní.
"Hablamos con nuestros amigos en Irán y les dijimos que, si se trataba de un misil que perdió su rumbo, eso es una cosa. Pero si esto va a continuar (...) nuestro consejo es: Tengan cuidado".
"No somos un país que pueda ser provocado fácilmente", advirtió Fidan.