Turquía afirma que negocia con todas las partes para acabar el conflicto en Irán

ANKARA, 3 mar (Reuters) -

Turquía está colaborando con todas las partes para encontrar una forma de poner fin a la guerra en Irán ‌y volver a las negociaciones, según ‌ha ⁠declarado el ministro de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan, quien ha añadido que Ankara también está manteniendo conversaciones con Omán al respecto, ya que este país del golfo Pérsico ​persigue el ⁠mismo objetivo.

Estados ⁠Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado. La guerra se extendió rápidamente, con Teherán ​atacando a los países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses e Israel atacando objetivos de ‌Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano.

Turquía, miembro de la ​OTAN y vecino de Irán, llevaba semanas ​instando a Washington y Teherán a alcanzar un acuerdo durante sus rondas de negociaciones sobre el programa nuclear y la capacidad misilística de Irán, advirtiendo de que la región no podía soportar más desestabilización.

Fidan dijo a los miembros de los medios de comunicación turcos durante una cena para romper el ayuno del Ramadán el martes ​que Turquía estaba "llevando a cabo con sensibilidad las iniciativas necesarias con todos nuestros homólogos" para lograr la paz en la región, y añadió ⁠que era fundamental preservar la estabilidad de Irán y de la región.

"No se trata de una negociación de una sola capa, ‌sino de una negociación de múltiples capas", dijo Fidan, según la transcripción de sus comentarios compartida el martes.

"Llevamos varios días hablando con los europeos (...) Si quieren la paz, trabajemos juntos. Les instamos a que tomen medidas. Las naciones del golfo Pérsico se enfrentan ahora a una situación grave", afirmó.

"Estamos hablando con el ministro de Asuntos Exteriores de Omán. Omán también sigue intentando hacer algo al respecto. Estamos hablando con los estadounidenses".

En ‌su oposición más firme hasta la fecha a los ataques contra Irán, el presidente turco, Tayyip Erdogan, ⁠dijo el martes que constituían una "clara violación" del derecho internacional.

Fidan advirtió contra el conflicto que ‌envuelve a toda la región y afecta al suministro energético. Añadió que el ⁠cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del comercio ⁠mundial de petróleo que bordea la costa de Irán, podría "empujar a EEUU a obtener un resultado rápido".

Dijo que Irán estaba tratando de "generar costes" para EEUU y sus socios atacando a los países del golfo Pérsico y las infraestructuras energéticas, pero añadió que no creía que Teherán pudiera obtener el resultado ‌deseado de esa manera.

"Al bombardear estos lugares, ​Irán dirá que deben presionar a EEUU y poner fin a la guerra, pero no parece que eso vaya a suceder. No sé cuánto le queda a Irán", dijo, y añadió que Teherán podría, en cambio, "molestar" a Israel con ataques con misiles. (Información de ‌Tuvan Gumrukcu; edición de Daren Butler y William Maclean; editado en español por Patrycja Dobrowolska)