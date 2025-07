Turquía afirma que "no hay problema" para que en la próxima cita en Estambul se reúnan Trump, Putin y Zelenski

MADRID, 8 Jul. 2025 (Europa Press) - Las autoridades turcas han asegurado este martes que "no hay problema" para que en la próxima reunión directa en Estambul sobre la crisis de Ucrania puedan reunirse los presidentes Donald Trump, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski. "En comparación con anteriores cumbres, todos, incluido el señor Putin, no ven ningún problema en reunirse con sus homólogos actuales", ha asegurado el ministro de Asuntos Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, a su paso por Río de Janeiro, donde se ha celebrado estos días una nueva cumbre de los BRICS. Fidan ha asegurado en declaraciones a los medios que "en principio, no hay problema en que los señores Trump, Putin y Zelenski se reúnan bajo la invitación" del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recoge la cadena pública TRT Haber. Asimismo, el ministro de Exteriores turco ha confirmado que Rusia está a la espera de una respuesta de Ucrania para sentarse a negociar por tercera vez, después de las citas del 16 de mayo y 2 de junio en Estambul. Desde que Kiev y Moscú han comenzado a mantener este tipo de encuentros directos, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha insistido en reunirse cara a cara con Putin al considerar que sus emisarios no tienen margen de maniobra para negociar. La parte rusa por el momento ha rechazado la propuesta.