Turquía afirma que países musulmanes deben estar unidos contra el plan israelí de tomar Gaza

ANKARA, 9 ago (Reuters) - Las naciones musulmanas deben actuar unidas y aunar la oposición internacional al plan de Israel de tomar el control de la ciudad de Gaza, dijo el sábado el ministro turco de Asuntos Exteriores, Hakan Fidan.

Egipto y Turquía condenaron el plan el viernes. Ankara ha afirmado que marca una nueva fase en lo que calificó de política genocida y expansionista de Israel, al tiempo que ha pedido medidas globales para detener su aplicación.

Israel rechaza tal descripción de sus acciones en Gaza.

En una rueda de prensa conjunta en El Alamein con su par egipcio, Badr Abdelatty, tras reunirse también con el presidente de Egipto, Abdel Fattah al Sisi, Fidan dijo que la Organización de Cooperación Islámica había sido convocada a una reunión de emergencia.

Fidan afirmó que la política de Israel tiene como objetivo obligar a los palestinos a abandonar sus tierras por hambre y que pretende invadir Gaza permanentemente, y añadió que no hay excusa justificable para que las naciones siguieran apoyando al Estado judío.

Israel niega tener una política de hambruna en Gaza y afirma que el grupo palestino Hamás, que mató a 1200 personas en su ataque de octubre de 2023, podría poner fin a la guerra rindiéndose.

"Lo que está ocurriendo es un acontecimiento muy peligroso (...) no solo para el pueblo palestino o los países vecinos", dijo Abdelatty, que añadió que los planes de Israel son "inadmisibles".

Afirmó que existe plena coordinación con Turquía en relación con Gaza, y se refirió a una declaración emitida el sábado por el Comité Ministerial de la OCI en la que se condenaba el plan de Israel.

El comité de la OCI afirmó que el plan de Israel supone "una escalada peligrosa e inaceptable, una violación flagrante del derecho internacional y un intento de afianzar la ocupación ilegal". También advirtió de que "destruiría cualquier oportunidad de paz".

Equipos mediadores de Egipto, Qatar y Estados Unidos llevan meses trabajando para lograr un alto el fuego entre Israel y Hamás. (Reporte de Tuvan Gumrukcu en Ankara y Menna Alaa El Din en El Cairo; Editado en español por Javier Leira)