Turquía: al actor Can Yaman tenía estupefacientes

El reporte del medio indica que la fiscalía no había emitido una orden de arresto contra Yaman como parte de la investigación, sino que había ordenado el registro de nueve lugares, incluido el Hotel Bebek, donde el actor de "Sandokan" pasaba la noche.

Sin embargo, alguien aparentemente informó que el actor había estado consumiendo drogas, y durante el registro de la discoteca, se le encontraron sustancias. Yaman fue posteriormente arrestado.

El operativo comenzó después de la medianoche y se encontraron drogas en varios lugares. Según Hurriyet, el allanamiento estaba dirigido contra ciertas celebridades.

El periódico también publicó fotografías que mostraban diversas drogas, presuntamente incautadas durante el operativo.

Entre los siete arrestados por la policía turca, además de Yaman y la también actriz Selen Gorguzel, se encuentran Ayşe Saglam y Ceren Alper, así como propietarios, gerentes y youtubers del club.

Según CNN Turca, también citada por Hurriyet, se sospechaba que el Hotel Bebek tenía una "habitación secreta" donde podrían haberse realizado grabaciones, y esta habitación secreta aparentemente ha sido descubierta.

La prensa local cuestiona el verdadero propósito de esta supuesta habitación y quién la utilizaba, lo que también genera sospechas de que se hayan grabado videos para fines de chantaje.

