Turquía.- Al menos siete policías heridos en un operativo contra Estado Islámico en el noroeste de Turquía

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

Al menos siete policías han resultado heridos este lunes durante un operativo contra el grupo yihadista Estado Islámico en la provincia de Yalova, en el noroeste de Turquía.

El tiroteo ha surgido después de que un grupo especial de la Policía turca irrumpiera en una vivienda en el distrito de Elmali en la que se encontraban los miembros de Estado Islámico, según informa la agencia turca Anadolu.

Los agentes han sido trasladados a un hospital, si bien sus vidas no corren peligro, mientras se han enviado nuevos efectivos de las fuerzas especiales de la vecina ciudad de Bursa para reforzar las operaciones.

Hace unos días, las autoridades turcas informaron de la detención de 115 personas, sospechosas de pertenecer a Estado Islámico y de preparar atentados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.