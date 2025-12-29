Turquía.- AMP.- Mueren tres policías en un operativo contra Estado Islámico en el noroeste de Turquía

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) - El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha confirmado este lunes la muerte de tres policías durante un operativo contra Estado Islámico en la provincia de Yalova, en el noroeste del país, que ha dejado también ocho agentes heridos y seis miembros del grupo yihadista muertos. "Lamentablemente, tres de nuestros heroicos policías murieron como consecuencia de este traicionero ataque. Ocho policías y un guardia de seguridad también resultaron heridos", ha dicho el ministro en una rueda de prensa en la que ha informado de que el tiroteo se produjo en la madrugada de este lunes. Yerlikaya ha detallado que durante el operativo han logrado evacuar sanos y salvos a cinco mujeres y seis menores de edad del domicilio en el que se produjo el enfrentamiento. La operación, ha contado, forma parte de una más amplia que ha sido lanzada sobre un centenar de viviendas repartidas en 15 provincias. "Nuestros mártires dieron su vida por la paz y la seguridad de nuestra amada nación. Son nuestros héroes que caminaron hacia el martirio en el cumplimiento de su deber", ha elogiado el ministro del Interior. El tiroteo ha estallado después de que un grupo especial de la Policía turca irrumpiera en una vivienda en el distrito de Elmali en la que se encontraban los miembros de Estado Islámico, según ha informado la agencia estatal turca de noticias, Anatolia. Hace unos días, las autoridades turcas informaron de la detención de 115 personas sospechosas de pertenecer a Estado Islámico y de preparar atentados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.