Turquía: arrestado en Estambul el actor Can Yaman, investigación por drogas

Can Yaman y Selen Gorguzel fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal para análisis de sangre, según informaron el sábado fuentes citadas por medios de prensa turcos.

La investigación se centra en los cargos de "posesión de drogas o estimulantes para uso personal", "facilitación del consumo de drogas" e "incitar a una persona a ejercer la prostitución, facilitar dicha práctica o mediar o proporcionar un lugar para la prostitución".

Can Yaman, actor y modelo nacido en Estambul en 1989, es conocido por sus papeles en series de éxito. Es el protagonista de una serie de éxito en Italia que este año se estrenará en Latinoamérica "Sandokan". Se trata de un gran proyecto, filmado en Italia, una nueva versión de la clásica historia con un elenco internacional y un enfoque moderno.

"Sandokan" en Netflix, que se estrena en la región el 19 de enero de 2026, incluyendo países como México, Argentina y Brasil, ofreciendo una adaptación moderna que promete mucha acción y romance, consolidando su popularidad en el continente.

Yaman ya es muy conocido en la región por otras producciones turcas, pero "Sandokan" se espera que lo posicione aún más fuerte en el mercado latinoamericano. Incluso, el actor ha estado aprendiendo español intensivamente, lo que facilita aún más su conexión con el público hispanohablante.

El actor nació en Estambul y saltó a la fama en 2014 con la serie turca "G”nl Isleri". A Netflix llegó con "Violeta como el mar", con la que su éxito creció y se fue a Italia a rodar "El Turco", la cual narra la historia de Balaban, un soldado del ejército jenízaro, que se instala en Moena, en el norte de Italia, después de la batalla de Viena en 1683 y lucha por los derechos de la población local. Entre las habilidades del actor está hablar varios idiomas.

En Italia también filmó "Sandokan", otro proyecto que lo tiene entusiasmado está basado en las novelas del italiano Emilio Salgari. El protagonista es un pirata malayo que, junto con su amigo Yáñez y su tripulación, ataca a las fuerzas británicas desde su isla de Mompracem.

El año pasado, "Sandokan" se estrenó en RAI 1 con sus dos primeros episodios, que registraron un increíble 34% de cuota de pantalla y 5.750.000 de espectadores, con picos del 45,2% entre las mujeres de 15 a 24 años y del 39,9% entre los hombres de la misma franja de edad.

Unas cifras aún mayores de las esperadas que le dieron el liderazgo de la franja de máxima audiencia frente al Gran Hermano italiano (1.852.000 televidentes y 14,3% de 'share') (ANSA).