Turquía bloquea contenidos del chatbot Grok por supuestos insultos a Erdogan y a valores religiosos

ANKARA, 9 jul (Reuters) - Un tribunal turco bloqueó el miércoles el acceso a algunos contenidos de Grok, desarrollado por la empresa xAI de Elon Musk, después de que las autoridades dijeron que el chatbot generaba respuestas que insultaban al presidente Tayyip Erdogan, al fundador de la Turquía moderna, Mustafa Kemal Ataturk, y a los valores religiosos.

La preocupación por la parcialidad política, la incitación al odio y la inexactitud factual en los chatbots de IA ha aumentado desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en 2022, con Grok abandonando contenidos acusados de temas antisemitas recurrentes y elogios a Adolf Hitler.

La oficina del fiscal jefe de Ankara informó que abrió una investigación, y supuso la primera prohibición de este tipo de contenidos procedentes de una herramienta de inteligencia artificial en Turquía.

Las autoridades citaron violaciones de leyes que tipifican tales insultos como delito punible con hasta cuatro años de cárcel.

Ni X, ni su propietario Elon Musk pudieron ser contactados inmediatamente para hacer comentarios.

No se han referido a la decisión en la plataforma. El mes pasado, Musk prometió una actualización de Grok, sugiriendo que había "demasiada basura en cualquier modelo de base entrenado con datos no corregidos". Al parecer, Grok, que está integrado en X, generaba contenidos ofensivos sobre Erdogan y Ataturk cuando se le hacían determinadas preguntas en turco, según los medios de comunicación. La Autoridad de Tecnologías de la Información y la Comunicación (BTK) adoptó la prohibición tras la orden judicial. El ministro de Transportes e Infraestructuras, Abdulkadir Uraloglu, dijo posteriormente a la emisora NTV que Turquía aún no había impuesto una prohibición total de acceso a Grok, pero que lo haría si fuera necesario, y añadió que las autoridades turcas discutirían el asunto con X. Yaman Akdeniz, experto en derecho cibernético de la Universidad Bilgi de Estambul, dijo que las autoridades habían identificado unos 50 mensajes de Grok como base de la investigación, dictaminando la prohibición de acceso y la retirada de determinados contenidos para "proteger el orden público". "Turquía se ha convertido en el primer país que impone la censura a Grok", afirmó en X. En los últimos años, Turquía ha aumentado significativamente la vigilancia sobre las plataformas de redes sociales y los servicios de transmisión en línea, aprobando leyes para dar a las autoridades más control sobre los contenidos, deteniendo o arrestando a personas por publicaciones, iniciando investigaciones sobre empresas y limitando o bloqueando el acceso a determinados sitios. Los críticos afirman que la ley se utiliza con frecuencia para reprimir la disidencia, mientras que el gobierno sostiene que es necesaria para proteger la dignidad del cargo. (Reporte de Ece Toksabay y Tuvan Gumrukcu; Editado en Español por Ricardo Figueroa)