Turquía celebra funeral de 20 militares que murieron en caída de avión de carga militar en Georgia

ANKARA, Turquía (AP) — Turquía celebró una solemne ceremonia fúnebre el viernes para 20 militares que murieron en un incidente aéreo en Georgia.

El avión de carga militar C-130 volaba desde Ganja, Azerbaiyán, hacia Turquía cuando se estrelló en el municipio de Sighnaghi, en Georgia, cerca de la frontera azerbaiyana, el martes. La causa del desplome está bajo investigación.

Las víctimas incluían a miembros de la tripulación y personal militar responsable del mantenimiento y reparación de los aviones F-16 turcos que habían volado a Azerbaiyán para participar en las celebraciones del Día de la Victoria de ese país. El evento conmemoraba el éxito militar de Azerbaiyán en 2020 sobre Armenia por el control de la región de Karabaj, conocida internacionalmente como Nagorno-Karabaj, un conflicto que había durado casi cuatro décadas.

Familiares, funcionarios y compañeros soldados rindieron homenaje frente a los 20 ataúdes, cubiertos con la bandera nacional, en una base aérea en Ankara. Los fallecidos fueron llevados posteriormente a sus ciudades natales para ser enterrados.

El ejército ha dejado temporalmente en tierra sus 18 aviones de carga militar C-130 restantes como medida de precaución mientras se realizan inspecciones técnicas.

Los aviones C-130 son ampliamente utilizados por las fuerzas armadas de Turquía para transportar personal y manejar operaciones logísticas.

Turquía envió de inmediato un equipo de investigación de incidentes aéreos para determinar la causa del desplome. La grabadora de datos de vuelo del avión y la grabadora de voz de la cabina estaban siendo examinadas en Ankara, informó el Ministerio de Defensa Nacional.

El Ministerio afirmó que no había municiones a bordo de la aeronave cuando se estrelló.

