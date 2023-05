Turquía cierra su espacio aéreo a vuelos de Armenia en protesta por una escultura en Ereván

Las autoridades de Turquía han anunciado este miércoles el cierre de su espacio aéreo a vuelos desde Armenia a terceros países en protesta por una escultura inaugurada recientemente en la capital armenia, Ereván, en conmemoración a los implicados en el asesinato de funcionarios otomanos responsables del genocidio armenio.

"No podemos aceptarlo", ha dicho el ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, que ha recalcado que Ankara "ha cerrado en respuesta el espacio aéreo a los aviones armenios". "Si continúa, daremos nuevos pasos", ha señalado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión turca NTV.

Sin embargo, Cavusoglu ha confirmado que el viaje del presidente del Parlamento armenio, Alen Simonián, sigue en pie y ha afirmado que el Gobierno turco le ha dado permiso "de forma excepcional" para que coja un vuelo de cara a participar en un encuentro.

La estatua fue inaugurada el 25 de abril en Ereván y conmemora a los participantes en la operación 'Némesis', en la que participó una célula clandestina armenia para asesinar a funcionarios turcos implicados en el genocidio armenio, incluida la muerte de Talaat Pasha, 'cerebro' de las matanzas' en marzo de 1921 en la capital de Alemania, Berlín.

Turquía y Armenia se encuentran sumidos desde hace meses en un proceso para normalizar sus relaciones, gravemente dañadas por el apoyo de Turquía a Azerbaiyán en el conflicto en torno a la región de Nagorno Karabaj y por la negativa de Ankara a reconocer el genocidio armenio cometido por el antiguo Imperio otomano entre 1915 y 1923.

Turquía no niega que las masacres de civiles armenios ocurrieran, pero no admite que se tratase de un genocidio, y sostiene que las muertes no fueron resultado de un plan de exterminio masivo dispuesto por el Estado otomano, si bien es generalmente reconocido como el primer genocidio sistemático de la Edad Moderna y es el segundo caso más estudiado, por detrás del Holocausto judío.

Europa Press