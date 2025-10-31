Turquía condena a cadena perpetua a los responsables del incendio mortal en un hotel de montaña

Once personas fueron condenadas el viernes a cadena perpetua por el incendio ocurrido en enero en un hotel de montaña en Turquía, en el que murieron 78 personas, entre ellas una treintena de niños, informó el tribunal de Bolu (norte).

Entre los condenados se encuentran el propietario, el director y miembros del consejo de administración del establecimiento, cuya investigación reveló numerosas deficiencias en las normas de seguridad, según medios turcos presentes en el juicio.

Un adjunto al alcalde de Bolu y el jefe de bomberos de la ciudad también recibieron penas de prisión perpetua, pronunciadas bajo aplausos del público.

Dieciocho acusados más, en su mayoría empleados del hotel, fueron condenados a penas de entre 12 y 22 años de prisión, mientras que dos cocineros del establecimiento y un tercer acusado fueron absueltos, según la agencia de noticias privada DHA.

Bilsay Sarper Arslan, sobrino de una de las víctimas, declaró a la cadena Sözcü TV que se trataba de "un veredicto histórico que reconforta el corazón de todas las familias".

La investigación reveló que la alarma contra incendios del Grand Kartal, un hotel de lujo en la estación de esquí de Kartalkaya, no funcionó la noche del siniestro y que algunas de sus instalaciones de gas no cumplían las normas.

"Teníamos inspecciones regulares", se defendió durante el juicio Halit Ergül, propietario del Grand Kartal, responsabilizando al proveedor de gas.

"Ni siquiera permitía fuegos artificiales frente al hotel durante bodas para que los pájaros no murieran", añadió ante los jueces, según DHA.

Supervivientes y familiares de las víctimas desfilaron ante el tribunal, a menudo llorando, y relataron cada uno su experiencia del incendio, que se originó en un restaurante del hotel poco antes de las 03:30 de la madrugada del 21 de enero.

En el exterior del gimnasio de Bolu, habilitado para acoger el juicio, los familiares mostraron fotografías de sus seres queridos tras la lectura del veredicto, según la televisión turca.

Familias enteras, que estaban de vacaciones escolares, perecieron en el hotel, cuya fachada ennegrecida ocupó portadas de la prensa mundial. Además 137 personas resultaron heridas.

rba-bg/ach/mr/mab/eg