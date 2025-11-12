Turquía confirma la muerte de 20 soldados en un accidente aéreo en Georgia

ANKARA, 12 nov (Reuters) -

El Ministerio de Defensa turco informó el miércoles de que 20 soldados murieron en el accidente de un avión militar en Georgia el día anterior, mientras los inspectores seguían buscando pistas sobre las causas del accidente del avión de carga del miembro de la OTAN.

El avión C-130 despegó de Azerbaiyán con destino a Turquía y se estrelló en Georgia el martes.

Ankara aún no ha facilitado el motivo de su incidente militar más mortífero desde 2020. Dijo que las autoridades turcas y georgianas comenzaron las inspecciones en el lugar, en el municipio de Sighnaghu del distrito georgiano de Kakheti, a las 03:30 GMT del miércoles.

Las primeras imágenes del lugar de los hechos mostraban trozos de metal retorcidos esparcidos por una colina cubierta de hierba, mientras que imágenes no verificadas en las redes sociales mostraban cómo el avión se partía en el aire y luego se precipitaba hacia el suelo envuelto en llamas.

El miércoles, el Ministerio de Defensa turco publicó la lista de los 20 soldados muertos en el accidente.

Los dirigentes de Azerbaiyán y Georgia, así como el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han transmitido sus condolencias. Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía, también ha expresado la solidaridad de su país con Turquía tras el accidente.

El ministro turco de Defensa, Yasar Guler, habló el martes con sus homólogos georgiano y azerbaiyano, así como con el jefe del Estado Mayor de Azerbaiyán, para discutir las operaciones de búsqueda y rescate.

La empresa estadounidense Lockheed Martin, que fabrica el Hércules C-130 ampliamente utilizado por las fuerzas aéreas de todo el mundo, expresó sus condolencias y dijo que se comprometía a ayudar a Turquía de cualquier forma durante la investigación.

El Hércules C-130 es un avión de carga, transporte de soldados y equipos. Se describe como un avión cuatrimotor turbohélice de transporte militar que puede utilizar pistas no preparadas para despegues y aterrizajes.

Su versátil fuselaje le ha permitido ser utilizado también para otros fines, como avión artillado y en misiones de asalto aéreo y reconocimiento. Actualmente se considera uno de los principales aviones de transporte táctico para muchos ejércitos.

(Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Himani Sarkar y Jonathan Spicer; edición en español de María Bayarri Cárdenas)