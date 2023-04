Turquía descarta sumarse a las sanciones contra Rusia a menos que provengan de la ONU

Las autoridades de Turquía han asegurado este jueves que no tienen previsto sumarse a las sanciones impuestas por terceros países contra Rusia pero que "se verán obligados" a ello si es la ONU quien las aprueba.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, ha señalado que Turquía es "uno de los cinco miembros más poderosos de la OTAN" y que, por ende, "debe mantener los intereses como una prioridad".

"Si la ONU impone sanciones, nos veremos obligados a tomar medidas, pero si cumplo con estas o aquellas sanciones impuestas por aquel o este Estado, entonces no tendré en cuenta mis propios intereses como país", ha aseverado, según informaciones recogidas por la cadena TRT.

Posteriormente, Cavusoglu ha expresado que Anakara está valorando la posibilidad de introducir sanciones y ha manifestado que el país está mostrando una postura. "Estamos cumpliendo la Convención de Montreux hasta las últimas consecuencias. No reconocemos la anexión de Crimea, estamos del lado de la integridad territorial de Ucrania y llamamos guerra a esta guerra", ha puntualizado.

No obstante, ha subrayado que "no destrozarán este equilibrio para favorecer a terceros". Turquía no se ha unido oficialmente a la UE a la hora de imponer sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. De esta forma, está tratando de mantener una postura más neutral, de acuerdo con la mediación que ha ejercido hasta el momento.

La comunidad internacional está ejerciendo una mayor presión sobre el país en un intento por convencer a Ankara para que imponga restricciones al comercio y la economía rusas.

Europa Press