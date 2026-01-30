Turquía despliega cazas F-16 en Somalia

Turquía desplegó cazas F-16 en Somalia, informaron el jueves funcionarios a AFP, mientras Ankara busca ampliar su presencia militar en el Cuerno de África.

Turquía es un aliado clave de Somalia y proporciona un amplio apoyo militar y económico al país, devastado por la guerra civil desde principios de la década de 1990.

"Turquía desplegó aviones F-16 en Somalia", declaró a AFP un funcionario gubernamental, sin ofrecer más detalles.

Un segundo funcionario, que también habló bajo condición de anonimato, señaló que las aeronaves serán operadas por el contingente turco estacionado en Somalia.

"Es por nuestra propia seguridad", dijo la fuente, subrayando que los aviones no serán pilotados por personal somalí.

Turquía abrió su mayor base militar en el extranjero en la capital somalí, Mogadiscio, en 2017.

Ankara mantiene allí una fuerza de tarea y un mando del componente aéreo "para contribuir al desarrollo de la capacidad antiterrorista de Somalia mediante asistencia militar, entrenamiento y actividades de asesoramiento", según el Ministerio de Defensa turco.

El despliegue se produce después de que Turquía condenara el reconocimiento por parte de Israel de Somalilandia, una república autoproclamada, calificándolo de "interferencia manifiesta en los asuntos internos de Somalia".

Somalilandia declaró su independencia en 1991, cuando Somalia se sumió en el caos tras la caída del dictador Siad Barre.

Desde entonces, la región funciona de manera autónoma y cuenta con su propia moneda, ejército y fuerza policial.