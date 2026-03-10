Turquía despliega un sistema Patriot para reforzar la defensa aérea ante la guerra en Irán

Por Tuvan Gumrukcu

ANKARA, 10 mar (Reuters) - Turquía anunció el martes el despliegue de un sistema de defensa aérea Patriot estadounidense en el sureste del país, cerca de una base de radares de la OTAN, como parte de las medidas adoptadas por la alianza para reforzar la defensa aérea ante la amenaza de misiles procedentes de la guerra de Irán.

Se está desplegando en la provincia de Malatya, donde se encuentra la base de radares de la OTAN en Kurecik, que proporciona datos vitales para la alianza y ayudó a identificar dos misiles balísticos iraníes que se dirigían hacia Turquía la semana pasada.

Irán ha afirmado que no está en guerra con los países de la región y niega explícitamente haber atacado a su vecina Turquía. Ankara ha advertido a Teherán que no lance más misiles hacia su territorio y los presidentes de ambos países hablaron del tema el lunes.

"Además de las medidas que tomamos a nivel nacional, se han reforzado las medidas de defensa aérea y antimisiles de la OTAN. En ese marco, se está desplegando un sistema Patriot en Malatya para contribuir a la defensa de nuestro espacio aéreo", dijo el Ministerio de Defensa.

Añadió que Turquía seguirá evaluando la evolución de la situación en la región y cooperando con los aliados de la OTAN.

El despliegue se produce ante informaciones de que Washington está estudiando la posibilidad de redesplegar sus activos militares, incluidos los sistemas Patriot, actualmente estacionados en Corea del Sur.

De momento, no se precisó desde dónde se estaban reubicando el sistema Patriot o sus baterías.

Turquía, un líder emergente en la industria de defensa mundial que cuenta con el segundo ejército más grande de la alianza, carece de defensas aéreas propias plenamente desarrolladas a pesar de los esfuerzos de desarrollo, y ha dependido de las defensas aéreas de la OTAN estacionadas en el este del mar Mediterráneo en los dos incidentes con misiles de la semana pasada.

Actualmente, hay un sistema Patriot, procedente de España, desplegado en Turquía como parte de las defensas de la OTAN. (Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Ece Toksabay y Jonathan Spicer; edición en español de María Bayarri Cárdenas)