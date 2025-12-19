Turquía.- Detenido el sobrino del fallecido clérigo disidente turco Fetulá Gülen en una operación en Estambul

MADRID, 19 Dic. 2025 (Europa Press) - El sobrino del fallecido clérigo turco Fetulá Gülen, en su día considerado el enemigo número uno del país, ha sido detenido durante una operación efectuada en Estambul, según han anunciado las autoridades. La agencia oficial de noticias turca, Anadolu, informa de que Yasir Gülen ha sido detenido en el barrio de Ümraniye por operativos de la División Antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul, en coordinación con la Agencia Nacional de Inteligencia (MIT) y la Dirección de la División de Inteligencia. Gülen es el hijo de Salih Gulën, hermano del fallecido clérigo, y estaba buscado por "pertenencia a una organización terrorista armada" en referencia al grupo dirigido por el religioso, que Turquía denomina oficialmente como la Organización Terrorista Fetulaísta o FETO. Las autoridades esgrimen que las cuentas bancarias del detenido revelan un aumento sospechoso de dinero y que ha participado en reuniones con individuos supuestamente vinculados al grupo, todavía proscrito en Turquía. Gülen fue aliado del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, si bien la relación se resquebrajó en 2011 y ambos se distanciaron de forma drástica después de que la Policía y la Fiscalía abrieran investigaciones en 2013 por presunta corrupción contra varios altos cargos del Gobierno. Las autoridades acusaron entonces a personas del círculo de Gülen que trabajaban en estos organismos de actuar siguiendo sus órdenes para iniciar estos casos, tensiones que repuntaron tras la intentona golpista en 2016, a raíz de la cual las fuerzas de seguridad intensificaron su campaña de persecución contra personas supuestamente vinculadas con la organización encabezada por Gülen, que fue declarada como un grupo terrorista, con miles de detenidos y condenados a penas de cárcel. El clérigo falleció en 2024, exiliado en Estados Unidos para escapar de la persecución del Gobierno.