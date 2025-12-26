Turquía.- Detenido en Turquía un supuesto miembro de Estado Islámico que planeaba un atentado en Año Nuevo

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Turquía han detenido este viernes a un presunto miembro del grupo yihadista Estado Islámico que presuntamente planeaba un atentado en Año Nuevo, apenas un día después del arresto de más de un centenar de sospechosos por planes para atacar en las fiestas navideñas. Fuentes de seguridad citadas por la agencia estatal turca de noticias, Anatolia, han afirmado que el sospechoso, identificado como Ibrahim Burtakucin, ha sido detenido en la provincia de Matalia (este), desde donde intentó viajar al extranjero para unirse al grupo yihadista. Asimismo, las autoridades sospechan que estuvo en contacto con simpatizantes de Estado Islámico en Turquía y en el extranjero, sin que por ahora haya detalles sobre sus planes. Los agentes han incautado publicaciones del grupo y dispositivos digitales. Uno de los atentados más sangrientos de Estado Islámico en Turquía fue ejecutado el 1 de enero de 2017 en la discoteca Reina de la ciudad de Estambul, donde decenas de personas celebraban el Año Nuevo, un suceso que dejó cerca de 40 muertos y 80 heridos.