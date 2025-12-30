Turquía.- Detenidos en Turquía más de 350 supuestos miembros de Estado Islámico

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de Turquía han anunciado este martes la detención de más de 350 supuestos integrantes de Estado Islámico en operaciones lanzadas tras la muerte el lunes de tres policías durante una redada contra presuntos yihadistas en Yavlova, en el noroeste del país.

"Detenidos 357 sospechosos de ser miembros de Estado Islámico en operaciones simultáneas realizadas por la Policía en 21 provincias", ha dicho el ministro del Interior turco, Ali Yerlikaya, en un mensaje publicado en su cuenta en la red social X.

En este sentido, ha detallado que las operaciones han sido lanzadas en Adana, Agri, Ankara, Antalya, Bingol, Corum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Estambul, Kastamonu, Kilis, Konya, Mugla, Nigde, Osmaniye, Sanliurfa, Sirnak, Yalova y Van.

"Así como hasta hoy no hemos dado ninguna oportunidad a quienes intentan poner a este país de rodillas mediante el terror, tampoco les daremos ninguna oportunidad en el futuro", ha manifestado.

Por otra parte, Yerlikaya ha subrayado que otras 16 personas que "hicieron publicaciones provocativas" en redes sociales sobre el enfrentamiento del lunes en Yavlova han sido igualmente detenidas.

"Las publicaciones no verificadas, manipuladoras, negativas y falsas en redes sociales buscan generar desinformación", ha destacado, al tiempo que ha reclamado a la población que "confíe únicamente en la información procedente de fuentes oficiales".

Las autoridades turcas ya anunciaron la semana pasada la detención de 115 personas sospechosas de pertenecer a Estado Islámico y de preparar atentados durante las festividades de Navidad y Año Nuevo.