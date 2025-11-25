LA NACION

Turquía.- Detenidos en Turquía tres ejecutivos de empresas militares acusados de espionaje para potencias extranjeras

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La Fiscalía de Estambul ha informado este martes de que tres ejecutivos de empresas militares han sido detenidos por supuestamente espiar a favor de potencias extranjeras, si bien no ha dado detalles sobre qué compañías y países estarían implicados en el caso.

"Personal que ocupa puestos directivos en organizaciones de importancia crítica de la industria de defensa que opera en nuestro país intenta recopilar información contactando a instituciones públicas y funcionarios de países extranjeros", reza un comunicado.

El organismo ha explicado que durante la jornada ha llevado a cabo una operación para capturar a cuatro personas, pero solamente ha conseguido arrestar a tres de ellas porque la cuarta se encuentra en el extranjero, por lo que ha emitido una orden de aprehensión.

Esta operación se ha llevado a cabo bajo la dirección de la Fiscalía de Estambul, la Dirección de la Sección Antiterrorista del Departamento de Policía de Estambul y la Organización Nacional de Inteligencia.

