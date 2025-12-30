Turquía detiene a 357 sospechosos de Estado Islámico tras un tiroteo mortal

ESTAMBUL, 30 dic (Reuters) -

La policía turca detuvo el martes a 357 sospechosos en una operación nacional contra el Estado Islámico, informó el ministro del Interior, un día después de que murieran en un tiroteo en el noroeste de Turquía. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, dijo que las autoridades llevaron a cabo redadas en 21 provincias de todo el país.

"Al igual que nunca hemos dado una oportunidad a quienes intentan poner de rodillas a este país con el terrorismo, tampoco se la daremos en el futuro", dijo en la red social X.

Anteriormente, la fiscalía de Estambul había informado de que la policía había registrado 114 domicilios en Estambul y otras dos provincias, y se había incautado de diverso material digital y documentos.

La policía se enfrentó a los milicianos el lunes en un asedio de ocho horas en una casa en la ciudad de Yalova, en la costa del mar de Mármara al sur de Estambul, una semana después de que más de 100 presuntos miembros del Estado Islámico fueran detenidos en relación con presuntos planes para llevar a cabo ataques en Navidad y Año Nuevo.

Ocho policías y otro miembro de las fuerzas de seguridad resultaron heridos en la redada de esa propiedad, que fue uno de los más de 100 domicilios atacados por las autoridades el lunes.

Turquía ha intensificado este año las operaciones contra presuntos milicianos del Estado Islámico (EI), en un momento en que el grupo vuelve a cobrar protagonismo en todo el mundo.

Estados Unidos afirma que la semana pasada llevó a cabo un ataque contra milicianos del EI en el noroeste de Nigeria, que atacaron este mes un acto de Jánuca en la playa Bondi de Sídney parecían estar inspirados por el EI, según la policía australiana. El 19 de diciembre, el ejército estadounidense lanzó ataques contra decenas de objetivos del EI en Siria en represalia por un ataque contra personal estadounidense.

Hace casi una década, se atribuyó al grupo yihadista una serie de ataques contra objetivos civiles en Turquía, incluidos ataques con armas de fuego contra un club nocturno de Estambul y el principal aeropuerto de la ciudad, en los que murieron decenas de personas. Turquía era un punto de tránsito clave para los combatientes extranjeros, incluidos los del EI, que entraban y salían de Siria durante la guerra en ese país.

La policía ha llevado a cabo operaciones regulares contra el grupo en los años posteriores y ha habido pocos ataques desde la ola de violencia entre 2015 y 2017.