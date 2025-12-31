Turquía detiene a otros 125 supuestos yihadistas de Estado Islámico tras la muerte de tres policías

TURQUÍA, 31 Dic. 2025 (Europa Press) - El ministro del Interior de Turquía, Ali Yerlikaya, ha informado este miércoles de otra operación a gran escala en una veintena de provincias que se ha saldado con la detención de 125 sospechosos de pertenecer a Estado Islámico, después de los más de 350 arrestos de la víspera y tras la muerte el lunes de tres policías durante una redada contra presuntos yihadistas en Yavlova, en el noroeste del país. "Capturamos a 125 sospechosos de Estado Islámico en operaciones simultáneas realizadas en 25 provincias", ha destacado el ministro del Interior en un mensaje en X, acompañado de un vídeo de los operativos. Yerlikaya ha detallado que las operaciones se han realizado en las provincias de Afyonkarahisar, Ankara, Aydin, Bursa, Eskisehir, Hatay, Kahramanmaras, Mardin, Mersin, Usak, Istanbul, Nigde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli, Hakkari, Osmaniye, Izmir, Igdir, Nevsehir, Erzurum, Denizli, Kirklareli, Sanliurfa y Yalova. "Quienes conspiran contra nuestra hermandad, nuestra unidad, nuestra unión, quienes intentan explotar nuestra fe, quienes atacan nuestros valores; ¡sólo se enfrentarán al poder de nuestro Estado y a la unidad de nuestra nación!", ha enfatizado el ministro. Si bien este martes se detuvo a 357 sospechosos de formar parte de Estado Islámico, lo cierto es que en el último mes se han intensificado este tipo de operaciones. La semana pasada, otras 115 personas fueron arrestadas por tener entre manos posibles ataques en Navidad y Año Nuevo.