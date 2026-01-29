Turquía detiene a seis sospechosos de espionaje para Irán, según TRT

ESTAMBUL, 29 ene (Reuters) - Las autoridades turcas han detenido a seis personas, entre ellas un ciudadano iraní, acusadas de espionaje político y militar para Irán, tras una serie de redadas coordinadas en cinco provincias el miércoles, según informó la cadena estatal TRT.

Los sospechosos fueron detenidos tras una investigación conjunta de la fiscalía de Estambul, la policía antiterrorista y la agencia de inteligencia turca, según TRT.

Se les acusa de recopilar información sobre bases militares y otros lugares sensibles en Turquía y en el extranjero, presuntamente en coordinación con miembros del brazo de inteligencia del Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, según el informe.

TRT dijo que los seis también son sospechosos de realizar reconocimientos alrededor de la base aérea de Incirlik, gestionada por la OTAN, en la provincia turca de Adana, al sureste del país, de participar en el envío de drones a través de Turquía para su uso en terceros países y de compartir información con la inteligencia iraní.

Irán se vio afectado el mes pasado por los disturbios más generalizados desde su Revolución Islámica de 1979. También está sometido a la presión de Estados Unidos para que negocie un acuerdo para frenar su programa nuclear o se enfrente, en palabras del presidente Donald Trump, a un ataque "mucho peor" que el que lanzó EEUU contra sus instalaciones nucleares el pasado mes de junio.

Trump ha enviado lo que ha descrito como una "armada" a Oriente Próximo para advertir a Teherán de que no mate a los manifestantes antigubernamentales ni reinicie su programa nuclear.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, tiene previsto visitar Turquía el viernes para mantener conversaciones con su homólogo Hakan Fidan sobre los recientes acontecimientos en la vecina Irán, incluidas las tensiones con EEUU. (Información de Ezgi Erkoyun; edición de Huseyin Hayatsever y Daren Butler y Mark Heinrich; editado en español por Patrycja Dobrowolska)