Turquía dice que disputas con Grecia "no son insuperables"; Atenas pide fin de amenaza de guerra

ANKARA, Turquía (AP) — Turquía y Grecia pueden resolver sus disputas en los mares Egeo y Mediterráneo, manifestó el presidente turco Recep Tayyip Erdogan el miércoles, mientras el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, instó a Ankara a revocar su amenaza de guerra

Los dos líderes hicieron los comentarios en Ankara, tras conversaciones destinadas a mantener el diálogo entre los rivales en un momento en que las tensiones han ido en aumento

“En nuestra reunión, una vez más abordamos abierta y sinceramente nuestras posiciones respecto del Egeo y el Mediterráneo oriental", declaró Erdogan. "Aunque los asuntos actuales son complejos, no son insuperables bajo el derecho internacional. Todo lo que se necesita es buena fe, un diálogo constructivo y la voluntad de encontrar una solución”

Grecia y Turquía, aliados en la OTAN, siguen enfrentados por una serie de cuestiones, incluidas las fronteras marítimas, Chipre y los derechos de perforación en los mares Egeo y Mediterráneo oriental. Turquía también ha expresado inquietud por una creciente cooperación en defensa y energía entre Grecia, Israel y Chipre que deja de lado a Ankara y que algunos consideran un esfuerzo por contrarrestar la influencia de Turquía en la región

Grecia y Turquía casi han ido a la guerra varias veces durante el último medio siglo. Una disputa sobre derechos de exploración energética en 2020 llevó a un enfrentamiento entre sus buques de guerra en el Mediterráneo

En las últimas semanas, funcionarios griegos han reafirmado el derecho de Grecia a extender sus aguas territoriales en el Egeo a 12 millas náuticas (22,2 kilómetros) desde las seis actuales. Turquía —cuyo parlamento en 1995 declaró que tal medida sería una “causa de guerra”— ha considerado inaceptables esas declaraciones y sostiene que la ampliación de las aguas territoriales violaría sus derechos, restringiendo severamente su acceso marítimo

Mitsotakis sugirió que, dado el impulso positivo en las relaciones greco-turcas, ha llegado el momento de eliminar todas las amenazas que se ciernen sobre sus vínculos

“Por eso creo, con el mismo espíritu que la experiencia positiva que se ha desarrollado, que ahora es el momento de levantar toda amenaza, formal y sustantiva, en nuestras relaciones. Si no es ahora, ¿cuándo?”, indicó Mitsotakis

Mientras tanto, Erdogan sostuvo que la participación de Turquía en nuevas iniciativas de defensa lanzadas en Europa serviría a los intereses de ambos países

Grecia se ha opuesto a la participación de Turquía en una iniciativa diseñada para reforzar las capacidades militares europeas y afirma que Ankara debe abandonar su amenaza de guerra por la disputa sobre los límites marítimos

Antes, Erdogan y Mitsotakis supervisaron la firma de una serie de acuerdos que abarcan inversión, comercio marítimo, cooperación económica, respuesta ante desastres, cultura, ciencia y tecnología

Mitsotakis estuvo acompañado por una delegación de ministros de alto rango para la reunión del llamado Consejo de Cooperación de Alto Nivel, una iniciativa de acercamiento lanzada para mejorar los lazos

Ambos países también están inmersos en una disputa sobre Chipre, dividida desde 1974 entre sus poblaciones de origen griego y turco. Durante los últimos siete años, Turquía ha rechazado un acuerdo de larga data para una Chipre reunificada bajo un sistema federal. En su lugar, Ankara y la administración turcochipriota, que solo es reconocida por Turquía, han propuesto una solución de dos Estados

La corresponsal Elena Becatoros contribuyó con esta nota desde Atenas.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.