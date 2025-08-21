Turquía dice que el mantenimiento de la paz en Ucrania debe depender de un alto el fuego

ANKARA, 21 ago (Reuters) - Turquía cree que primero debe asegurarse un alto el fuego entre Rusia y Ucrania antes de que ella y otros Estados tomen cualquier decisión sobre una misión de mantenimiento de la paz como parte de las garantías de seguridad para Ucrania, dijo el jueves una fuente del Ministerio de Defensa. Estrategas militares estadounidenses y europeos han comenzado a explorar garantías de seguridad para Ucrania, informó Reuters el martes, un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos ayudaría a garantizar su seguridad en cualquier acuerdo para poner fin a la guerra.

"Es necesario primero asegurar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, luego determinar el marco de una misión con un mandato claro y aclarar en qué medida contribuirá cada país", dijo la fuente turca bajo condición de anonimato.

Se preguntó a la fuente del Ministerio de Defensa si Turquía, miembro de la OTAN, podría considerar el envío de una misión de mantenimiento de la paz a Ucrania, su vecino del mar Negro, como parte de las garantías de seguridad.

Turquía ha mantenido relaciones cordiales tanto con Kiev como con Moscú desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Ha expresado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y le ha proporcionado ayuda militar, al tiempo que se opone a las sanciones a Rusia.

Ankara también forma parte de la "coalición de voluntarios" europea que comprometería fuerzas para garantizar la seguridad de Ucrania.

Turquía "se esfuerza por contribuir a todas las iniciativas" de apoyo a la paz y la seguridad regionales, afirmó la fuente.

"Sin embargo (...), hacer valoraciones basadas en predicciones que aún no se han fundamentado en términos concretos no sería sano ni acertado", añadió la persona. (Información de Huseyin Hayatsever; edición de Jonathan Spicer; edición de Ezgi Erkoyun; edición en español de Jorge Ollero Castela)