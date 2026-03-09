Turquía dice que las defensas de la OTAN han derribado un segundo misil iraní en su espacio aéreo

ANKARA, 9 mar (Reuters) -

Turquía afirmó el lunes que las defensas aéreas de la OTAN derribaron un segundo misil balístico lanzado desde Irán que había entrado en el espacio aéreo turco, y advirtió de que tomará todas las medidas necesarias contra las amenazas. Este es el segundo misil balístico iraní en la última semana que ha tenido como objetivo el sur de Turquía, país miembro de la OTAN y vecino de Irán. Ankara había advertido a Irán que no volviera a atacar el sábado, pero no ha insinuado que quiera pedir formalmente a los miembros de la alianza más protección.

"Una vez más, hacemos hincapié en que se tomarán todas las medidas necesarias de forma decisiva y sin vacilaciones contra cualquier amenaza dirigida al territorio y al espacio aéreo de nuestro país", dijo el Ministerio de Defensa turco, que añadió que algunas piezas de munición habían caído en la provincia sudoriental de Gaziantep, pero que no se habían producido víctimas.

"También reiteramos que a todos les interesa prestar atención a las advertencias de Turquía al respecto", añadió.

No estaba claro hacia dónde se dirigía el misil antes de ser interceptado por las defensas de la OTAN estacionadas en el este del mar Mediterráneo.

Las fuerzas aéreas estadounidenses están estacionadas en la base de Incirlik, en el sur de Turquía, y hay una base de radares de la OTAN en la provincia de Malatya, al noreste, que proporciona una protección vital para la alianza. Ankara dijo que los fragmentos del misil cayeron en campos vacíos de Gaziantep, que se encuentra aproximadamente entre ambas.

Burhanettin Duran, director de comunicaciones del presidente, Tayyip Erdogan, dijo que Ankara reiteraba enérgicamente su advertencia a todas las partes, en concreto a Irán, para que eviten medidas que pongan en peligro la estabilidad regional y a la población civil.

Ankara afirma que Washington no ha utilizado Incirlik en su ataque aéreo, junto con Israel, contra Irán, lo que desencadenó los ataques con misiles y drones de Teherán.

Irán no ha hecho comentarios inmediatos sobre el incidente, pero ha afirmado en repetidas ocasiones que no está en guerra con los países de la región y que no tiene como objetivo explícito a Turquía.

Turquía, que había intentado mediar en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán antes de la guerra aérea que comenzó la semana pasada, ha dicho anteriormente que no tenía intención de invocar el artículo 4 de la OTAN, que obligaría a los aliados a consultar si un miembro se ve amenazado.

Eso podría llevar a invocar el artículo 5 de la alianza, que obligaría a la OTAN a defender a su aliado atacado.

Turquía cuenta con el segundo ejército más grande de la alianza transatlántica y se ha convertido en los últimos años en uno de los principales actores mundiales en la industria de la defensa. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por desarrollarla, sigue careciendo de una defensa aérea propia completa. En los dos incidentes de la semana pasada, ha dependido de las defensas aéreas de la OTAN.

(Información de Tuvan Gumrukcu; edición de Daren Butler y Jonathan Spicer; edición en español de Jorge Ollero Castela)