Turquía dice que Netanyahu habla de “genocidio armenio” para distraer sobre Gaza

El Ministerio de Relaciones Exteriores turco acusó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de querer encubrir la matanza en Gaza reconociendo el "genocidio armenio" que Turquía ha rechazado históricamente.

"La declaración de Netanyahu sobre los eventos de 1915 es un intento de explotar tragedias pasadas por razones políticas", dijo el Ministerio en respuesta a los comentarios de Netanyahu, quien afirmó que las matanzas de armenios en el Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial fueron un "genocidio", un término que Turquía rechaza firmemente.

En una entrevista con el programa conservador PBD Podcast, Netanyahu fue cuestionado sobre por qué aún no había reconocido las matanzas armenias como genocidio y respondió: "Justo lo hice".

"Netanyahu, quien está siendo juzgado por su papel en el genocidio cometido contra el pueblo palestino, está intentando encubrir los crímenes que él y su gobierno han cometido", agregó el Ministerio en un comunicado.

A Israel varios críticos le imputan estar cometiendo un genocidio en la Franja de Gaza con la guerra que lleva a cabo en el territorio palestino y Sudáfrica presentó un caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) acusando al Estado hebreo de genocidio.

Israel ha desestimado las acusaciones como "mentiras flagrantes" y aunque Netanyahu no está acusado por ese crimen, la CPI emitió órdenes de arresto en contra suya y de su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad, incluyendo el uso del hambre como método de guerra.

La guerra en Gaza se desencadenó por el ataque del movimiento islámico Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.