Turquía domina a Grecia y se cita con Alemania en final del EuroBasket

La campeona del mundo Alemania y Turquía, imponente ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo, se clasificaron este viernes a la final del EuroBasket de Riga.

El domingo, el Arena de la capital letona será escenario de un duelo inédito en una final europea entre las dos naciones que no conocen la derrota en esta edición: Alemania buscará su primer título continental desde 1993, Turquía el primero de su historia.

Alemania logró el primer boleto al juego por la corona al poner fin a los sueños de Finlandia (98-86).

La Mannschaft, liderada por Franz Wagner y Dennis Schröder, disputará la final del campeonato europeo por primera vez en 20 años. En 2005, en Belgrado, los alemanes cayeron ante Grecia.

Horas después, los turcos, liderados por Alperen Sengun, infligieron un 94-68 a Grecia.

Después de esa humillante derrota, la Grecia de Vassilis Spanoulis deberá contentarse con aspirar al bronce el domingo contra una valerosa Finlandia.

