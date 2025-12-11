Turquía.- El Banco Central de Turquía recorta los tipos en 150 puntos básicos y los deja en el 38%

MADRID, 11 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Comité de Política Monetaria del Banco Central de Turquía ha decidido este jueves reducir en 150 puntos básicos los tipos de interés para dejarlos en el 38%, lo que supone el cuarto recorte consecutivo del precio del dinero.

La institución dirigida por Fatih Karahan ha destacado que la inflación de noviembre fue menor de la esperada ante la caída "sorpresa" de los precios de los alimentos. Además, el crecimiento trimestral del PIB ha sido superior al proyectado.

No obstante, el instituto emisor ha asegurado que las expectativas de inflación "continúan planteando riesgos para el proceso de desinflación", por lo que ha avanzado que se mantendrá una política monetaria restrictiva hasta que se consolide la estabilidad de precios.

“El Comité tomará sus decisiones con la vista puesta en crear las condiciones monetarias y financieras necesarias para alcanzar el objetivo de inflación del 5% a medio plazo. Las decisiones se adoptarán con un marco predecible, transparente y basado en los datos”, ha elaborado.