Turquía.- El periodista turco Levent Gultekin, en libertad condicional tras ser detenido por difundir información falsa

MADRID, 19 de diciembre de 2025 (Europa Press). El influyente periodista turco Levent Gultekin fue puesto en libertad condicional este viernes tras una breve detención, luego de que las autoridades lo acusaran de difundir información falsa, acusaciones que fueron rechazadas por el propio Gultekin. El periodista, de 53 años, considerado a veces controvertido y afín a la oposición, ha mostrado en numerosas ocasiones una postura contraria al Gobierno turco, opiniones que ha difundido también a través de redes sociales, según informaciones del portal de noticias Haberler. Gultekin fue detenido por la noche en una cafetería del distrito de Bebek, en Estambul, y acusado de haber difundido estas informaciones a través de su página en YouTube. Voces críticas y organizaciones de defensa de los Derechos Humanos han alertado de que la presión contra los disidentes sigue aumentando en Turquía, donde muchos periodistas han tenido que hacer frente a demandas y detenciones por criticar al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.