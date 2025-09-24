Turquía encarcela a un cómico y a un rapero por un chiste considerado ofensivo para el islam

ANKARA, 24 sep (Reuters) - Turquía encarceló a última hora del martes a dos hombres a la espera de juicio después de que los fiscales dijeran que su programa en internet incluyó un chiste en el que se hacía referencia a un hadiz o enseñanza del profeta Mahoma, lo que, según alegan, podría incitar al odio por motivos religiosos.

Un tribunal de Estambul ordenó la detención del "youtuber" Bogac Soydemir, presentador del programa "Soguk Savas", y de su invitado Enes Akgunduz, rapero, después de que las autoridades dijeran que el programa incluía una broma sobre el hadiz "el vino es la madre de todos los males".

Los fiscales argumentaron que el comentario podía suscitar hostilidad por motivos religiosos.

Los acusados se disculparon tras la emisión y negaron haber cometido delito alguno en su comparecencia ante el tribunal el martes.

Soydemir declaró que no tenía intención de provocar odio, y añadió que había retirado el vídeo cuando se le advirtió del asunto y se disculpó en sus cuentas de redes sociales.

Afirmó que se trataba de un comentario de un telespectador que leyó en directo y que confundió con un juego de palabras.

Akgunduz también rechazó cualquier acusación de ofensa deliberada y dijo que su conversación había sido malinterpretada.

Dijo que el chiste era un comentario de un telespectador que leyó en directo, que confundió con un simple juego de palabras, y reconoció que debería haberlo pensado mejor.

El caso se produce tras el encarcelamiento de cuatro caricaturistas del semanario satírico Leman por una viñeta en la que aparecían los profetas Mahoma y Moisés y que el presidente del país, Tayyip Erdogan, calificó de "vil provocación". (Redacción de Ece Toksabay; edición de Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)