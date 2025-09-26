Turquía: Erdogan dice haber llegado a un "entendimiento" con Trump sobre un alto el fuego en Gaza

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado este viernes que ha llegado a un "entendimiento" con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en lo referente al alto el fuego en la Franja de Gaza tras su encuentro el jueves en la Casa Blanca durante su visita a Nueva York con motivo del debate de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Erdogan, que ha destacado que las relaciones entre las partes han cosechado "avances significativos", ha indicado que ambos abordaron cuestiones de vital importancia para la comunidad internacional, como "los actos genocidas cometidos por Israel" contra la población palestina y los "planes para la reconstrucción de Siria".

En una rueda de prensa a bordo del avión presidencial de vuelta a Turquía, Erdogan ha indicado que "apoya la visión de Trump para una paz global". "Ambos estamos a favor de detener cuanto antes el derramamiento de sangre", ha explicado, al tiempo que ha expresado que esperan que "pronto se produzca algún cambio" en torno al conflicto israelí-palestino.

"Trump ha expresado la necesidad de poner fin al conflicto y lograr un acuerdo para un alto el fuego permanente. Hemos explicado cómo podemos garantizar, primero, un cese de los ataques, y después una paz permanente. Hemos llegado a un consenso sobre este asunto", ha manifestado Erdogan, según informaciones recogidas por el diario 'Hurriyet'.

En este sentido, ha vuelto a hacer hincapié en que "la única forma de resolver el problema actual es lograr que se materialice la solución de dos Estados". "Trump es consciente de que esto no puede seguir así. Para Turquía, el único objetivo ahora mismo es detener las masacres en Gaza", ha aseverado.

"Como sabéis, nuestra relación con Trump siempre ha sido muy buena. Mantuvimos un buen diálogo durante su primer mandato, y seguimos en la misma línea. Creo que lograremos resoluciones positivas en el marco de las relaciones turco-estadounidenses", ha sostenido el mandatario, que ha defendido que las relaciones están "mejorando sobre la base del respeto mutuo" y dado que los líderes "eligen expresar su postura de forma clara y concisa".

No obstante, ha admitido que existen "dificultades" a la hora de "resolver cualquier asunto". "No se puede hacer esto solo con una reunión, pero este encuentro nos llevará a registrar avances en muchos campos más adelante", ha aclarado.

LA CUESTIÓN DE CHIPRE

Erdogan también ha asegurado que no puede existir una "solución federal" para la cuestión de Chipre a pesar de que ha reiniciado en varias ocasiones el reconocimiento internacional de la República Turca del Norte de Chipre, también llamada Chipre del Norte, entidad que controla el tercio norte de la isla.

Sobre este asunto, ha insistido en que la postura de Ankara es "cristalina" y deja totalmente "fuera de la mesa" una "organización federal". "El capítulo de la posible federación chipriota está cerrado. Nadie puede hacer que volvamos a debatir sobre esto.

Los turcochipriotas no van a aceptar nunca ser una minoría en una isla unificada", ha explicado. Por ello, ha justificado, la "única solución realista es aceptar la existencia de dos Estados separados en la misma isla". Además, ha recordado que está previsto que los turcochipriotas celebren el próximo mes las elecciones presidenciales, donde la población local "tomará la decisión adecuada y cumplirá con su derecho a unas elecciones libres".