Turquía evalúa posibles medidas en caso de conflicto entre Irán y EEUU, según fuente

ANKARA, 25 feb (Reuters) - Turquía está evaluando todos los aspectos de las posibles medidas ‌que podrían adoptarse ‌en caso ⁠de conflicto entre su país vecino Irán y Estados Unidos, según informó el miércoles una fuente ​diplomática turca ⁠a Reuters.

Irán ⁠y Estados Unidos reanudaron las negociaciones este mes, mientras Washington ​refuerza su capacidad militar en Oriente Próximo. Irán ha amenazado ‌con atacar las bases estadounidenses en ​la región si es ​atacado, pero el máximo diplomático de Teherán dijo el martes que un acuerdo con Estados Unidos estaba "al alcance" si se daba prioridad a la diplomacia.

Turquía, miembro de la OTAN, que comparte frontera ​con Irán al este, ha dicho que se opone a cualquier intervención militar en ⁠Irán y que no quiere la desestabilización de la región. Ankara ha ‌estado en contacto con ambas partes para reducir la tensión y ha pedido que se resuelvan las cuestiones por la vía diplomática.

"Naturalmente, se están evaluando todos los aspectos de las medidas que podrían adoptarse en caso de que se produzca un desarrollo negativo", ‌dijo la fuente, que habló bajo condición de anonimato.

"Se están barajando ⁠todas las hipótesis y se está trabajando en las medidas ‌que se pueden tomar para garantizar la ⁠seguridad de nuestros ciudadanos", dijo la persona, ⁠pero añadió que cualquier medida que "viole la soberanía de Irán" estaba "fuera de cuestión".

La fuente no proporcionó detalles sobre las medidas que Turquía estaba evaluando.

Anteriormente, la oficina de la presidencia turca encargada de ‌combatir la desinformación desmintió ​la información de los medios de comunicación según la cual Turquía tenía previsto entrar en territorio iraní para detener una posible afluencia de refugiados. (Información de Tuvan Gumrukcu; ‌edición de Daren Butler; edición en español de Paula Villalba)