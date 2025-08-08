Turquía exige la intervención internacional para impedir la nueva operación israelí contra la ciudad de Gaza

MADRID, 8 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno turco ha condenado sin paliativos la nueva operación anunciada esta pasada noche por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para entrar en la ciudad de Gaza y consolidar su dominio militar en el enclave palestino, en lo que se trata de una "nueva fase" de la "política de expansión y genocidio" de Israel en la región, que necesita de la intervención internacional inmediata.

"Cada paso del gobierno fundamentalista de Netanyahu para continuar su genocidio contra los palestinos y expandir la ocupación supone un grave golpe para la paz y la seguridad internacionales, exacerba la inestabilidad regional y profundiza la crisis humanitaria", ha denunciado el Ministerio de Exteriores turco en un comunicado publicado en su página web.

Turquía insiste así en que el establecimiento de una paz duradera en la región solo será posible "mediante el imperio del derecho internacional, la primacía de la diplomacia y la protección de los Derechos Humanos fundamentales".

"La ocupación israelí debe detener de inmediato sus planes de guerra, aceptar un alto el fuego en Gaza e iniciar negociaciones para una solución de dos Estados", ha añadido el Ministerio en su comunicado antes de instar a la comunidad internacional a que intervenga ya.

"Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que cumpla con sus responsabilidades para impedir la aplicación de esta decisión, que pretende desplazar por la fuerza a los palestinos de su propia tierra y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que adopte resoluciones vinculantes al respecto", concluye la nota.