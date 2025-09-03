Turquía gana a Serbia y le arrebata el liderato de grupo en el Eurobasket

La Serbia de Nikola Jovic, ya clasificada a los octavos de final, sufrió este miércoles ante Turquía (95-90) su primera derrota en el grupo A del Eurobasket y se enfrentará a Finlandia en la próxima ronda.

Hasta ahora, los serbios, teóricos grandes favoritos al título, habían ganado los cuatro partidos que habían disputado en su llave y se medían a los turcos con la intención de acabar invictos, algo que finalmente no pudieron lograr.

El líder de los otomanos fue Alperen Sengun (28 puntos, 13 rebotes, 8 asistencias), que permitió a su país acabar con un pleno de cinco triunfos y en cabeza del grupo, lo que le depara un cruce en octavos contra Suecia.

En cabeza de la llave B terminó la campeona mundial Alemania, que derrotó 91-61 a Finlandia, con Franz Wagner como máximo anotador (23 puntos).

El rival en octavos de los alemanes será Portugal, que se clasificó gracias a su triunfo de este miércoles por 68-65 ante Estonia.

El inicio del partido entre Alemania y Finlandia estuvo marcada por la presencia de numerosas pancartas de "Stop al Racismo" en las gradas de la cancha de Tampere, unos días después de los insultos racistas recibidos por el jugador alemán Dennis Schröder durante un partido ante Lituania.

El jueves se decidirá la suerte en los grupos C y D, en un día en el que la campeona España se juega la supervivencia en un duelo ante la Grecia de Giannis Antetokounmpo.

España quedará eliminada en su grupo si pierde ante los helenos y Bosnia-Herzegovina se impone en otro partido del día a Georgia.

-- Clasificación tras los partidos de este martes en la fase de grupos del Eurobasket masculino:

- Grupo A:

Turquía - Serbia 95 - 90

República Checa - Letonia 75 - 109

Estonia - Portugal 65 - 68

Clasificación final: Pts J G P pf pc

1. Turquía 10 5 5 0 459 359 100 CLASIFICADO

2. Serbia 9 5 4 1 434 368 66 CLASIFICADO

3. Letonia 8 5 3 2 412 384 28 CLASIFICADO

4. Portugal 7 5 2 3 315 368 -53 CLASIFICADO

5. Estonia 6 5 1 4 352 397 -45

6. República Checa 5 5 0 5 338 434 -96

- Grupo B:

Finlandia - Alemania 61 - 91

Lituania - Suecia 74 - 71

Montenegro - Gran Bretaña 83 - 89

Clasificación final: Pts J G P pf pc

1. Alemania 10 5 5 0 529 365 164 CLASIFICADO

2. Lituania 9 5 4 1 431 393 38 CLASIFICADO

3. Finlandia 8 5 3 2 426 406 20 CLASIFICADO

4. Suecia 6 5 1 4 403 418 -15 CLASIFICADO

5. Montenegro 6 5 1 4 378 455 -77

6. Gran Bretaña 6 5 1 4 354 484 -130

NOTA: los cuatro primeros de cada grupo se clasificaron a los octavos de final.

Los Grupos C y D disputan su última jornada el jueves.

